Собянин: в Москве упростят установку зарядных комплексов для электромобилей

В столице активно привлекают инвесторов к развитию сети коммерческих зарядных комплексов для электромобилей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, по итогам аукционов инвесторы смогут устанавливать комплексы в упрощенном порядке на земельных участках сроком до 10 лет с возможностью продления. Город утвердит технические требования, стандарты обслуживания и внешний вид станций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.