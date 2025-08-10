Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: в Москве упростят установку зарядных комплексов для электромобилей

Собянин: в Москве упростят установку зарядных комплексов для электромобилей

Сергей Собянин поздравил работников с Днем строителя

Собянин рассказал, как Москва вместе с НКО помогает участникам СВО и их семьям

Собянин: трамвайная линия свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД Останкино

Собянин рассказал, как в Москве выбирают деревья для озеленения города

Сергей Собянин назвал победителей конкурса лучших строительных проектов

Собянин: 38 социальных объектов введено в Москве с начала 2025 года

Собянин объявил об открытии нового филиала поликлиники "Троицкая" в Коммунарке

Сергей Собянин: пользователи каршеринга пройдут верификацию через mos.ru

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 августа

В столице активно привлекают инвесторов к развитию сети коммерческих зарядных комплексов для электромобилей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, по итогам аукционов инвесторы смогут устанавливать комплексы в упрощенном порядке на земельных участках сроком до 10 лет с возможностью продления. Город утвердит технические требования, стандарты обслуживания и внешний вид станций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика