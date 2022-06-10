Собянин открыл новый городской вокзал Печатники МЦД-2

Сергей Собянин и директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли станцию Печатники Московских центральных диаметров (МЦД).

Мэр Москвы уточнил, что за счет новой станции и работы МЦД будет улучшена транспортная доступность трех районов столицы, в которых проживают порядка 300 тысяч человек.

По словам Собянина, новая станция достигает площади 11 тысяч квадратных метров и превышает по масштабам открытый ранее Восточный вокзал. Всего в 2022 году планируют открыть еще семь подобных вокзалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.