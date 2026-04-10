Сергей Собянин: сервисами МЭШ пользуются более 5 млн раз в день

Столичные школьники и их родители ежедневно обращаются к "Московской электронной школе" более 5 миллионов раз. О том, как развивается МЭШ, Сергей Собянин рассказал в мессенджере МАХ. Мэр отметил, что электронная библиотека МЭШ пополняется образовательными материалами и становится удобнее для пользователей.

В сервисе появились персональные рекомендации в зависимости от расписания уроков. Также среди новинок прошлого года – расширенный функционал "Цифрового учителя". Это сервис на основе ИИ, который анализирует знания ребенка и предлагает упражнения для восполнения пробелов в темах, вызывающих трудности.

