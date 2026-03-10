Форма поиска по сайту

10 марта, 07:30

Мэр Москвы

Собянин: электросуда будут обслуживать и ремонтировать на Московской верфи

Собянин: более 90% школ Москвы участвуют в проекте "Математическая вертикаль"

Собянин рассказал о планах внедрения ИИ в светофоры столицы

В Москве реализовали более 130 проектов при помощи искусственного интеллекта

Собянин сообщил о планах расширения трамвайной сети Москвы

Парковки в Москве 9 марта продолжают работать бесплатно

Собянин сообщил о третьем БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Собянин рассказал о новом надземном пешеходном переходе на севере Москвы

Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем

Электросуда, которые курсируют на регулярных маршрутах, теперь будут обслуживать и ремонтировать непосредственно на Московской верфи. Об этом в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин. Четыре инновационных судна "Москва 1.0" уже прибыли для прохождения планового техосмотра.

Специалисты проверяют работоспособность всех систем. В свою очередь, генеральный директор "Московской верфи" Илья Акулов отметил, что верфь обеспечивает бесперебойную работу флота столицы и безопасность судоходства. Производство максимально автоматизировано, а контроль ведется на всех этапах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортгородвидеоНаиль ГубаевПолина Брабец

