Новости часа: Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Велопешеходный мост построят в парке "Яуза" между Леоновской рощей и Свибловскими прудами. Об этом заявил Сергей Собянин.

Гознак изготавливает биометрические паспорта по полученным ранее заявкам. Об этом сообщили в предприятии.

Отели системы "все включено" в РФ обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь. Соответствующий ГОСТ утвердил Росстандарт.