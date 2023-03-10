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Общество

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза"

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза"

Собянин рассказал о завершении строительства БКЛ столичного метро

Новости часа: в районе МГТУ имени Баумана благоустроят 13 улиц и переулков

Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий в районе МГТУ имени Баумана

Собянин рассказал о начале ремонтных работ в Театре Олега Табакова на Чистых прудах

"Мой район. Навигатор": программу реконструкции московских поликлиник завершат досрочно

Собянин рассказал, как Москва решила проблемы дольщиков ЖК "Царицыно"

Собянин поздравил сотрудников санитарной авиации Москвы с 15-летием службы

Новости часа: Собянин сообщил, что южный участок МСД могут достроить до конца года

Собянин рассказал о решении проблем обманутых дольщиков ЖК "Царицыно"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Велопешеходный мост построят в парке "Яуза" между Леоновской рощей и Свибловскими прудами. Об этом заявил Сергей Собянин.

Гознак изготавливает биометрические паспорта по полученным ранее заявкам. Об этом сообщили в предприятии.

Отели системы "все включено" в РФ обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь. Соответствующий ГОСТ утвердил Росстандарт.

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