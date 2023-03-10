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Новости часа: Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Велопешеходный мост построят в парке "Яуза" между Леоновской рощей и Свибловскими прудами. Об этом заявил Сергей Собянин.
Гознак изготавливает биометрические паспорта по полученным ранее заявкам. Об этом сообщили в предприятии.
Отели системы "все включено" в РФ обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь. Соответствующий ГОСТ утвердил Росстандарт.