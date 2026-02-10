Собянин рассказал Путину об основных направлениях развития Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин обсудили итоги развития Москвы за предыдущие годы. Экономика столицы выросла почти на 30% с 2019 года. Основной капитал прибавил 63%. Главный драйвер развития – промышленность и внедрение передовых технологий.

Эти разработки активно используют в здравоохранении. Москва бесплатно предоставляет свои сервисы искусственного интеллекта для определения диагнозов уже 74 регионам. Пациентов из регионов, пользующихся ими, почти в 4 раза больше, чем москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.