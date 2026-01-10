Форма поиска по сайту

10 января, 15:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о достижениях московской медицины в 2025 году

В 2025 году московская медицина сделала мощный рывок. О главных достижениях в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, врачебная помощь стала более персонализированная, технологичная и доступная. В частности, на новый уровень вышла детская медицина. В столице заработали суперсовременный многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира, несколько обновленных исторических корпусов Морозовской больницы, шесть специализированных центров по лечению заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы медицина

