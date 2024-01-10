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10 января, 11:45

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Собянин: почти 3 тыс предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы

Собянин: почти 3 тыс предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы

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Более 2,7 тысячи предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой города за год. Общая сумма финансирования превысила 65 миллиардов рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что на этапе запуска бизнес требует больших вложений. Для получения кредита требуется залоговое обеспечение, но не все предприниматели могут его предоставить. В таких ситуациях приходит на помощь Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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