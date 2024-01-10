10 января, 11:45Новости
Собянин: почти 3 тыс предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы
Более 2,7 тысячи предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой города за год. Общая сумма финансирования превысила 65 миллиардов рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что на этапе запуска бизнес требует больших вложений. Для получения кредита требуется залоговое обеспечение, но не все предприниматели могут его предоставить. В таких ситуациях приходит на помощь Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.