Собянин: почти 3 тыс предпринимателей получили гарантийную поддержку Москвы

Более 2,7 тысячи предпринимателей воспользовались гарантийной поддержкой города за год. Общая сумма финансирования превысила 65 миллиардов рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что на этапе запуска бизнес требует больших вложений. Для получения кредита требуется залоговое обеспечение, но не все предприниматели могут его предоставить. В таких ситуациях приходит на помощь Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.