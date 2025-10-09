Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Завод крупномодульного домостроения открылся на этой неделе в районе Внуково. Там могут собрать многоэтажку, школу или детский сад из крупных блоков, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, это самый современный и крупнейший в мире завод модульного домостроения, выпускающий плотные блоки, которые практически на 90% изготавливают дом в заводских условиях. Собянин добавил, что производительность труда и качество были увеличены вдвое.

