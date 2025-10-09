Форма поиска по сайту

09 октября, 15:30

Мэр Москвы

Собянин: поддержка станкостроения – инвестиция в будущее Москвы

Собянин: поддержка станкостроения – инвестиция в будущее Москвы

Более 70 компаний по производству станков и роботической техники работают в Москве. В своем личном блоге Сергей Собянин подчеркнул, что поддержка компаний отрасли – это инвестиция в будущее столицы.

По словам мэра, город предлагает специализированные программы льготного кредитования. Суммарно при поддержке правительства Москвы компании смогли привлечь на свои проекты свыше 500 миллионов рублей заемного финансирования. Через платформу i.moscow производители могут получить грант на оборудование и развитие деятельности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

