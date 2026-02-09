Сергей Собянин утвердил план по строительству жилья и социальных объектов

Сергей Собянин утвердил планы строительства в Москве на текущий год. По словам мэра, для участников программы реновации планируют построить 2,5 миллиона квадратных метров жилья.

Помимо жилья, в городе появится более 100 новых детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов и спортивных комплексов. В частности, в планах завершить реконструкцию Центрального московского ипподрома на Беговой улице и стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.