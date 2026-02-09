Собянин доложил Путину о рекордном туристическом потоке в Москву

Москва в 2025 году приняла рекордные 26,5 миллиона туристов. Об этом Сергей Собянин доложил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. Основной рост обеспечили туристы из регионов России и стран БРИКС, чье число за последние годы увеличилось в 6 раз.

За новогодние каникулы праздничные мероприятия в столице посетили 12 миллионов человек, что на треть больше, чем годом ранее. Как отметил Собянин, такой туристический поток вносит существенный вклад в достижение национальной цели по увеличению доли туриндустрии в ВВП страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.