Собянин рассказал о проектах благоустройства парка "Покровское-Стрешнево"

Район Покровское-Стрешнево благоустроят в следующем году. В ближайшее время на сайте "Активный гражданин" пройдет серия голосований, где жители смогут высказать свое мнение по проектам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, специалисты несколько лет обсуждали проект благоустройства парка "Покровское-Стрешнево". В итоге появилась концепция под названием "Пять парков в одном", предполагающая заповедную зону в центральной части, эколого-просветительскую зону и благоустройство берега родника "Царевна-Лебедь" и поймы реки Химки.

Кроме того, у Иваньковских прудов появится досуговый парк, а на территориях, прилегающих к жилым районам, организуют объекты для активного отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.