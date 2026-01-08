Сергей Собянин рассказал об обновленном школьном здании 1972 года постройки

В поселении Вороновское завершается реконструкция школы № 2073. О том, каким станет обновленное здание 1972 года постройки, в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин.

В ходе работ специалисты усилили несущие конструкции, заменили все наружные и внутренние инженерные сети. Для отделки использовали только износостойкие и экологически безопасные материалы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.