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Собянин сообщил о планах развития социальной и транспортной инфраструктуры района Бибирево

Собянин сообщил о планах развития социальной и транспортной инфраструктуры района Бибирево

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Район Бибирево активно меняется, там развивают транспортную и социальную инфраструктуру. По новому московскому стандарту обновляют районные поликлиники, две из которых уже готовы и принимают пациентов. Об этом написал Сергей Собянин в соцсетях.

Так, третью поликлинику в Шенкурском проезде закончат обновлять через несколько месяцев. У здания будет новый фасад, коммуникации, лифты, вентиляция. Поликлинику оснастят новейшим медицинским оборудованием, сделают комфортные зоны ожидания и комнаты отдыха для медперсонала. После открытия заработают кабинеты, которых раньше не было: маммографии, физиотерапии и ЛФК. Первых пациентов обновленная поликлиника должна принять летом.

Кроме того, в Бибиреве реконструировали кинотеатр "Будапешт", создали Центр московского долголетия и фестивальную площадку. А также в районе строят три больших транспортных объекта: развязку на Алтуфьевском шоссе и два путепровода.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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