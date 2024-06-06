Участок БКЛ закроют с 22 июня

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06 июня, 13:00

Общество

Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" запустили новые импортозамещающие производства

Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" запустили новые импортозамещающие производства

Собянин сообщил о запуске в Москве новых импортозамещающих производств

Новости часа: начался прием заявок на конкурс "Московская реставрация"

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская реставрация"

Собянин рассказал, как преобразятся территории у четырех станций МДЦ-4

Собянин: новый участок завершит формирование МСД на юге Москвы

Новости часа: Собянин сообщил о завершении реставрации квартиры Пушкина на Арбате

Собянин: квартира Александра Пушкина на Арбате открывается после реставрации

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

Собянин заявил о строительстве школы и детсада в Раменках по программе КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ОЭЗ "Технополис "Москва" запустили новые импортозамещающие производства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве откроют еще шесть колледжей для формирования лучшего образовательного пространства, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе во второй половине дня. Жителей города призвали быть внимательными на улице в непогоду.

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