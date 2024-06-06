Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" запустили новые импортозамещающие производства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ОЭЗ "Технополис "Москва" запустили новые импортозамещающие производства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве откроют еще шесть колледжей для формирования лучшего образовательного пространства, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе во второй половине дня. Жителей города призвали быть внимательными на улице в непогоду.

