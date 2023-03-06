Новости часа: Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Это 15-й современный пригородный вокзал на Калужском направлении МЖД.

В Москве повсеместно проводят очистку дорог и крыш от снега и наледи. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Более 400 праздничных мероприятий пройдут 8 марта в Москве. Об этом заявили в мэрии.