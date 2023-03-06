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Новости часа: Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

Собянин открыл 15-й современный пригородный вокзал будущего МЦД-4

Собянин открыл 15-й современный пригородный вокзал будущего МЦД-4

Собянин подвел первые итоги работы флагманского центра больницы имени Вересаева

Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего МЦД-4

Новости часа: Собянин рассказал о трех популярных станциях БКЛ

Новости часа: москвичи совершили более 4 млн поездок за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ

Собянин: за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили более 4 млн поездок

Новости часа: Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники в Дмитровском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Очаково будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Это 15-й современный пригородный вокзал на Калужском направлении МЖД.

В Москве повсеместно проводят очистку дорог и крыш от снега и наледи. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Более 400 праздничных мероприятий пройдут 8 марта в Москве. Об этом заявили в мэрии.

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