Собянин: за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили более 4 млн поездок

С момента запуска Большой кольцевой линии метро горожане совершили больше четырех миллионов поездок. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, москвичи смогли оценить все удобства.

Самыми популярными станциями нового участка БКЛ стали "Текстильщики", "Сокольники" и "Каширская". Более 70% пассажиров пересели на кольцо с других линий. За счет этого многие станции разгрузились примерно на треть. А на станциях "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Электрозаводская" пассажиропоток заметно вырос.

БКЛ – это новые удобные маршруты и рекордные 47 пересадок на другие линии и направления. Теперь горожане могут экономить до 45 минут в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.