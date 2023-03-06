Партии "Спутника V" направили в столицу и регионы после сообщений о нехватке вакцины

В Минздраве РФ заявили, что партии вакцины от коронавируса "Спутник V" направлены в Москву и другие регионы. Ранее в столице отмечали, что закончился первый компонент "Спутник V". Также не доступны препараты "Ковивак", "Эпивак" и "Спутник Лайт". Последний применяется для ревакцинации.

Активно ли прививаются москвичи в данный момент? И прошел ли пик зимней заболеваемости? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.