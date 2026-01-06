Сергей Собянин рассказал о катке в музее-заповеднике "Коломенское"

Один из самых протяженных катков в России открылся на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Одновременно каток может принять более 2,5 тысячи человек.

Особенностью катка стала уникальная подсветка в виде звездного неба, протянувшаяся по всей его длине. Работает он ежедневно с 10:30 до 22:00, с техническим перерывом на подготовку льда с 15:00 до 17:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.