Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 16:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о катке в музее-заповеднике "Коломенское"

Сергей Собянин рассказал о катке в музее-заповеднике "Коломенское"

Собянин: в Москве с 2012 года построили более 150 храмов

Сергей Собянин рассказал о новом стандарте помощи в московских больницах

Собянин: столичные учреждения культуры оказывают поддержку бойцам СВО

Собянин рассказал о лыжных трассах Москвы

Собянин объявил об открытии дублера Алтуфьевского шоссе

Собянин рассказал о начале переселения в новый дом в районе Солнцево в рамках реновации

Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили пять БПЛА на подлете к Москве

Собянин рассказал о росте популярности экскурсий на промышленные площадки Москвы

Один из самых протяженных катков в России открылся на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Одновременно каток может принять более 2,5 тысячи человек.

Особенностью катка стала уникальная подсветка в виде звездного неба, протянувшаяся по всей его длине. Работает он ежедневно с 10:30 до 22:00, с техническим перерывом на подготовку льда с 15:00 до 17:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАлина Гилева

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика