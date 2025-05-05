Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 21:15

Мэр Москвы

Собянин: промышленность Москвы успешно адаптировалась к санкционному давлению

Собянин: промышленность Москвы успешно адаптировалась к санкционному давлению

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Промышленность Москвы успешно адаптировалась к санкционному давлению, столица занимает второе место среди крупнейших городских экономик мира по паритету покупательной способности – сразу после Нью-Йорка. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

По словам главы города, несмотря на все сложности последних лет, экономика Москвы с 2017 года выросла на 25%, инвестиции – вдвое, а IT-сектор – в четыре раза. Это обеспечивает не только рост промышленности и рабочих мест, но и позволяет решать важные социальные задачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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