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05 мая, 15:15

Мэр Москвы

Собянин: по объему ВРП Москва входит в топ-3 крупнейших городских экономик мира

Собянин: по объему ВРП Москва входит в топ-3 крупнейших городских экономик мира

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По объему ВРП Москва входит в топ-3 крупнейших городских экономик мира, заявил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Москва расположилась на втором месте между Нью-Йорком и Шанхаем по паритету покупательной способности.

Кроме того, в прошлом году экономика столицы сохранила высокие темпы развития. По предварительным оценкам, рост составил 5,5%. Вклад в динамику внесли не только производство и строительство, но и сектор информации и связи. Одним из ключевых драйверов роста является IT-сектор, который за последние шесть лет увеличился более чем в четыре раза, подчеркнул столичный мэр.

Также он отметил, что высокими темпами развивается индустриальный сектор Москвы. В столице создано 48 технопарков и ежегодно открывается 150 новых технологичных компаний. Всего на данный момент в городе более 4,5 тысячи предприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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