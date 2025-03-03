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03 марта, 15:15

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Собянин: современный городской вокзал Беговая объединит метро, МЦД-1 и МЦД-4

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В Москве продолжается масштабная реконструкция железнодорожной инфраструктуры. На месте платформы Беговая возводится современный городской вокзал, который станет важным транспортным узлом. Об этом сообщил Сергей Собянин. Новый вокзал объединит МЦД-1, МЦД-4 и станцию метро "Беговая", обеспечив удобные пересадки для пассажиров.

Согласно планам, вокзал откроется в конце 2026 года. Он будет включать три платформы, современный пассажирский конкорс с кассами, турникетами и навигацией, а также безбарьерную среду. Мэр отметил, что проект является одним из самых сложных и масштабных в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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