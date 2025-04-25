В Москве пройдет конкурс на звание лучшей медсестры

В Москве выберут лучшую медицинскую сестру. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 апреля. Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в этом году он станет самым масштабным за все 28 лет существования.

В финал профессиональных состязаний выйдут 24 претендента. Им предстоит решить ситуационные задачи. Например, показать порядок действий при оказании медицинской помощи в сложных условиях. Кроме того, финалисты примут участие в интерактивной игре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.