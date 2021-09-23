В Минздрав поступил пакет документов на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков

Центр им. Гамалеи подал в Минздрав России документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков. Она называется "Гам-КОВИД-Вак-М".

Как отметили в Министерстве здравоохранения, если этот препарат утвердят, то подростки смогут прививаться от коронавируса на добровольной основе и с согласия родителей.



А между тем, туроператоры начали продавать россиянам вакцинные туры за рубеж. Подробнее о том, зачем это надо, какие страны самые популярные для таких поездок и сколько они стоят, – в эфире телеканала Москва 24.