Требования к подготовке врачей-косметологов станут жестче в России. Минздрав разработал проект приказа, согласно которому не менее 70% занятий при обучении бьюти-специалистов должны проводить эксперты с ученой степенью кандидата или доктора медицинских наук, действующей аккредитацией и стажем работы не менее 5 лет.

Для чтения лекций по вопросам оказания экстренной помощи потребуется квалификация врача анестезиолога-реаниматолога или врача скорой помощи с опытом работы не менее 3 лет.

