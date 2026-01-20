Форма поиска по сайту

20 января, 07:45

Общество

Требования к подготовке врачей-косметологов станут жестче в России

Требования к подготовке врачей-косметологов станут жестче в России. Минздрав разработал проект приказа, согласно которому не менее 70% занятий при обучении бьюти-специалистов должны проводить эксперты с ученой степенью кандидата или доктора медицинских наук, действующей аккредитацией и стажем работы не менее 5 лет.

Для чтения лекций по вопросам оказания экстренной помощи потребуется квалификация врача анестезиолога-реаниматолога или врача скорой помощи с опытом работы не менее 3 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

