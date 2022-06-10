Москвичей пригласили обследоваться в павильонах "Здоровая Москва" в праздники

Жителям столицы предложили пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва" в период длинных июньских выходных. Ожидается, что расширенное обследование за выходные смогут пройти тысячи горожан старше 18 лет.

Медцентры в парках и зонах отдыха будут принимать посетителей с 08:00 до 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

