"Москва и мир": павильоны "Здоровая Москва" и оспа обезьян

Жителям столицы предложили пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва" во время длинных июньских выходных. Особенно это актуально для тех, у кого нет времени заняться этим в будни.
Павильоны, которые находятся в городских парках и в других зонах отдыха, продолжат работать без изменений, в том числе и в праздничные дни. Всего – 46 точек.
В расширенную программу, направленную на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, входят более 11 исследований. А москвичам, переболевшие ковидом, предлагается несколько дополнительных обследований. Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует взять паспорт и московский полис ОМС. В анкете нужно написать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и вредных привычках.
В этом году павильоны открылись 11 мая. И почти за месяц обследования там прошли более 60 тысяч человек. Примерно 50 тысяч направлены на дополнительные процедуры.
Греция сообщила о первом случае заражения оспой обезьян. Заболевание обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из Португалии. Больного госпитализировали, но он находится в стабильном состоянии. Первый пациент с таким диагнозом есть и в Бразилии. Он сейчас на карантине. Это также мужчина, и он тоже вернулся из поездки в Испанию и Португалию. Всего в стране зафиксировано восемь предположительных случаев заражения оспой обезьян. Но они пока официально не подтверждены.
Между тем Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в настоящий момент за пределами Африки вирус проник на территории почти 30 стран. Болеют свыше 1 000 человек. Больше всего случаев заражения оспой обезьян выявлено в Великобритании, Испании и Португалии. Однако, эксперты утверждают, что необходимости в массовой вакцинации сейчас нет.
Ростуризм запускает летнюю чартерную программу в регионы России. По словам властей, цены будут доступные. Список направлений, куда можно отправиться на отдых, расширился: этим летом будут чартеры на Дальний Восток, Алтай, Северный Кавказ, в Карелию, а также в Калининградскую и Тюменскую области. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
В июле к программе присоединятся Улан-Удэ, Владивосток и Южно-Сахалинск. А в августе чартеры запустят в Калининград. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что воспользоваться чартерными программами, организованными при поддержке государства, в этом году смогут около 50 тысяч туристов.
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