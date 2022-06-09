Новые алгоритмы оказания помощи пациентам с опухолями костей создали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Пациентов с опухолями костей в 2021 году начали лечить в специализированном центре при онкологической больнице № 62 в Москве. За время работы там улучшилась детальная маршрутизация пациентов, рассказала заместитель мэра города Анастасия Ракова.
"Мы создали четкий алгоритм сопровождения пациентов – от диагностики в центре амбулаторной онкологической помощи до завершения хирургического или лекарственного лечения. В новой логистике оказания помощи учтены различные ситуации, чтобы помощь горожанам с подозрением на этот сложный и редкий диагноз оказывалась быстрее и качественнее", – отметила Ракова.
Новые правила устанавливают сроки консультаций, консилиумов и лечения. При подтверждении диагноза пациент в течение дня получает направление на консультацию. При этом следующая консультация проходит в течение трех дней, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Ранее Ракова рассказала, что высокотехнологичная медпомощь при лечении экстренных кардиологических патологий стала еще доступнее. В 2021 году в больницах провели рекордное количество стентирований коронарных артерий у пациентов с острым инфарктом миокарда.
В 2021 году в Москве сделали рекордное количество высокотехнологичных операций
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: