Новые алгоритмы оказания помощи пациентам с опухолями костей создали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пациентов с опухолями костей в 2021 году начали лечить в специализированном центре при онкологической больнице № 62 в Москве. За время работы там улучшилась детальная маршрутизация пациентов, рассказала заместитель мэра города Анастасия Ракова.

"Мы создали четкий алгоритм сопровождения пациентов – от диагностики в центре амбулаторной онкологической помощи до завершения хирургического или лекарственного лечения. В новой логистике оказания помощи учтены различные ситуации, чтобы помощь горожанам с подозрением на этот сложный и редкий диагноз оказывалась быстрее и качественнее", – отметила Ракова.

Новые правила устанавливают сроки консультаций, консилиумов и лечения. При подтверждении диагноза пациент в течение дня получает направление на консультацию. При этом следующая консультация проходит в течение трех дней, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее Ракова рассказала, что высокотехнологичная медпомощь при лечении экстренных кардиологических патологий стала еще доступнее. В 2021 году в больницах провели рекордное количество стентирований коронарных артерий у пациентов с острым инфарктом миокарда.

