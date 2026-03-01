В России началась третья фаза испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы. Если тестирование пройдет успешно, тогда препарат станет доступен для граждан уже в этом году.

До этого момента врачи советуют защищаться проверенными способами. В частности, на улице необходимо надевать маску, очки, головные уборы. Также стоит промывать нос или принимать душ после возвращения с прогулки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

