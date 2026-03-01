Форма поиска по сайту

01 марта, 10:00

Общество

В России началась третья фаза испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы

Минздрав РФ разрабатывает новые правила выдачи больничных

Российские ученые представили новые онковакцины

Новости социального блока Москвы

Российские ученые разработали вакцины от колоректального рака

"Новости дня": врачи начнут назначать БАДы по новым правилам с 1 марта

Собянин объявил об открытии обновленного корпуса ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Сезон аллергии на пыльцу в Москве начнется досрочно

Путин привел Москву в пример по внедрению цифровых платформ в здравоохранении

Вакцину от колоректального рака представили на Форуме будущих технологий

В России началась третья фаза испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы. Если тестирование пройдет успешно, тогда препарат станет доступен для граждан уже в этом году.

До этого момента врачи советуют защищаться проверенными способами. В частности, на улице необходимо надевать маску, очки, головные уборы. Также стоит промывать нос или принимать душ после возвращения с прогулки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

