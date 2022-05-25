Свыше 2,8 тыс заявок подали на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Около трех тысяч заявок получили организаторы конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Эти премии вручаются ежегодно в качестве меры поощрения и поддержки одаренных детей и молодежи. Их возраст составляет от 7 до 20 лет. Все они – учащиеся профильных школ и колледжей.

Как отметила заммэра, речь идет не только о солистах, но и о более 230 ансамблей, свыше 70 оркестров. Первый тур был заочным. Эксперты оценивали участников по видеозаписям их выступлений. Теперь проходит второй этап – живые прослушивания. Заключительная часть конкурса начнется 20 сентября.

Лауреатов выберут в 19 номинациях в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства. Победители получат от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и от 30 до 150 тысяч рублей – в коллективных.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

