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24 марта, 17:30

Культура

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о необычном составе своей семьи

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о необычном составе своей семьи

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По словам иллюзиониста Сергея Сафронова, после развода его бывшая жена подружилась с нынешней, а сам он поддерживает теплые отношения с отчимом своих детей. Артист уверен, что их семья не распалась, а стала только больше.

Сафронов отметил, что мало кто верит в такую ситуацию, но для него это абсолютно нормально. Он также добавил, что благодарен обеим своим женам и считает их лучшими подругами.

Большое интервью с Сергеем Сафроновым выйдет в понедельник, 24 марта, в эфире телеканала Москва 24.

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