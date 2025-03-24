Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о необычном составе своей семьи

По словам иллюзиониста Сергея Сафронова, после развода его бывшая жена подружилась с нынешней, а сам он поддерживает теплые отношения с отчимом своих детей. Артист уверен, что их семья не распалась, а стала только больше.

Сафронов отметил, что мало кто верит в такую ситуацию, но для него это абсолютно нормально. Он также добавил, что благодарен обеим своим женам и считает их лучшими подругами.

Большое интервью с Сергеем Сафроновым выйдет в понедельник, 24 марта, в эфире телеканала Москва 24.