Российские картины не могут доставить из Южной Кореи

Очередные шедевры из России застряли за границей. На этот раз полотна авангардистов не могут вернуться в РФ из Южной Кореи. Иностранные организаторы сообщили, что для доставки нужен грузовой самолет.

Однако возможности для авиаперевозки нет. Но до Владивостока ходят корабли. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

