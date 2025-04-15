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15 апреля, 21:25

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Выставка-конкурс "Российская неделя искусств" открылась в Москве

Выставка-конкурс "Российская неделя искусств" открылась в Москве

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15 апреля в Москве открылась международная выставка-конкурс "Российская неделя искусств". На ней представлены произведения современного искусства от авторов из более чем 50 регионов России и 10 стран мира.

Помимо выставки, в программу Российской недели искусств входят ярмарка, на которой коллекционеры смогут приобрести работы, а также конкурс – он даст художникам возможность показать свое творчество и познакомиться с ценителями искусства.

Какие мероприятия ждут гостей Российской недели искусств? Какие произведения здесь можно увидеть? Растет ли в обществе интерес к искусству? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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