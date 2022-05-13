Летние площадки в парках киносети "Москино" откроются 14 мая

14 мая в двух московских парках откроют летние кинотеатры. Они начнут работу в парках "Музеон" и "Фили". Зрителям покажут отечественные и зарубежные фильмы. Это картины из золотого фонда и авторское кино.

Все площадки относятся к киносети "Москино". Ежедневно по вечерам будут показывать по две картины. Первый сеанс состоится в 20:30 и так до 01:00. В "Музеоне" зрительный зал под открытым небом рассчитан на 220 человек. В "Филях" – на 110 человек. В последнем благодаря навесу сеансы будут проводить и в дождливую погоду.

Фильмом открытия сезона в этом году станет "Поющие под дождем", начало в 21:00. Если погода позволит, то кинотеатры будут работать до конца сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.