В ДНР заново открыли мемориальный комплекс Саур-Могила

В Донецкой народной республике заново открыли мемориальный комплекс Саур-Могила. Там зажгли вечный огонь, который привезли из Москвы.

Знаковый для ДНР памятник был разрушен во время боев в 2014 году. Но специалистам из Минобороны и военно-исторического общества удалось восстановить его, причем за 90 дней. Барельефы собирали из обломков. Частично мемориал обновили, на нем появились три новых пилона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



