Интерактивный музей под открытым небом начал работать на Красной площади

На Красной площади открылся интерактивный музей под открытым небом, посвященный 83-й годовщине исторического военного парада 1941 года. Выставка включает масштабную экспозицию военной техники, а также театрализованные постановки. Посетители смогут ориентироваться с помощью женщин-регулировщиц, одетых в форму военных лет.

Экскурсовод музея Вадима Задорожного Илья Варфоломеев отметил, что на выставке представлена вся техника времен Великой Отечественной войны, включая ранние модификации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.