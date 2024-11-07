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07 ноября, 11:45

Культура

Интерактивный музей под открытым небом начал работать на Красной площади

Интерактивный музей под открытым небом начал работать на Красной площади

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Военная техника выставлена на Красной площади к годовщине парада 1941 года

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На Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде

На Красной площади открылся интерактивный музей под открытым небом, посвященный 83-й годовщине исторического военного парада 1941 года. Выставка включает масштабную экспозицию военной техники, а также театрализованные постановки. Посетители смогут ориентироваться с помощью женщин-регулировщиц, одетых в форму военных лет.

Экскурсовод музея Вадима Задорожного Илья Варфоломеев отметил, что на выставке представлена вся техника времен Великой Отечественной войны, включая ранние модификации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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