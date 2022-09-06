Том Круз из самолета рассказал о съемках фильма "Миссия невыполнима – 7"

Том Круз продолжает удивлять фанатов своим бесстрашием. На этот раз актер, сидя на самолете прямо в небе, завел увлекательный рассказ о том, как снималась последняя часть боевика "Миссия невыполнима".

Премьера седьмой части фильма намечена на июль 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.