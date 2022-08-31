В Москве появился еще один прогулочный маршрут по Москве-реке "Лужники". Теперь экскурсионных прогулок на реке девять благодаря новой электронной платформе, которая упрощает работу для компаний прогулочных маршрутов и контролирует соблюдение всех требований безопасности.

Теперь пассажиры могут насладиться видами на Зарядье и Научный сад. Оплатить билеты можно с помощью карты Тройки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.