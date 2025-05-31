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31 мая, 16:15

Город

Рекордную порцию ухи приготовили на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Рекордную порцию ухи приготовили на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя"

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Рекордную порцию ухи приготовили в Москве во время гастрошоу на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя". Минтай для супа привезли в столицу с Дальнего Востока. Кроме того, на площадках можно попробовать различные блюда из рыбы.

Что еще интересного ждет гостей фестиваля? Какие изыски можно попробовать и купить на гастрономическом фестивале? Не распугал ли дождь посетителей фестиваля?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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