В Москве ожидается снегопад и метель

На Москву идет настоящая снежная буря. По словам синоптиков, уже в ближайший час в городе начнется снегопад, а сопровождать его будет сильный ветер. Порывы могут достигать 18 метров в секунду.

По прогнозам, метель будет до самого вечера. За это время выпадет более четырех сантиметров снежного покрова. В МЧС просят быть внимательнее, особенно на дорогах. Из-за снегопада может ухудшиться видимость. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.