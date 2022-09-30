В центре Москвы ограничили движение для автомобилей

30 декабря в центре города перекрыли центральные набережные и улицы. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

На Москворецкой набережной уже нет ни одного автомобиля. В этот день на Красной площади проведут концерт-митинг в честь референдумов в республиках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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