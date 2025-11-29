В Москве вырос объем строительства жилья с применением префаб-технологий

В Москве активно развивается строительство жилья с применением префаб-технологий, позволяющих возводить здания из готовых модулей. За последние три года по этой технологии построено почти 100 домов.

На специализированном заводе в Видном производят все необходимые компоненты: от сантехнических модулей с полной отделкой до несущих стен. Роботизированное производство обеспечивает высокую скорость и качество.

