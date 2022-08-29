Запах гари почувствовали жители на юго-западе и западе Москвы

Утром в некоторых районах Москвы опять сильно пахло гарью. Жители сообщили о запахе на западе и юго-западе столицы.

В Рязанской области по-прежнему горят леса. В Подмосковье уровень вредных веществ не превышает предельно допустимых значений, сообщили в региональном Минэкологии. Тем не менее, в Московской области до 1 сентября продлили ограничение на посещение лесов для граждан.

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья сообщили о повышенной угрозе пожарной опасности. Что с качеством воздуха в московском регионе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.