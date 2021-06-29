В Москве наградили победителей розыгрыша машин по программе стимулирования вакцинации

14:15
Во вторник, 29 июня, первые победители розыгрыша машин получили ключи от своих новеньких автомобилей. Машины были разыграны 23 июня в 19:10 в эфире телеканала Москва 24. Победителей акции выявляли с помощью компьютерного случайного выбора.
Обладателями ценных призов стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна. Они получили первый компонент вакцины от COVID-19 в период с 14 по 20 июня.
Победителей поздравил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно – заполнившие анкеты перед вакцинацией автоматически становятся участниками розыгрыша.
Раз в неделю, по средам, в прямом эфире телеканала Москва 24 разыгрываются 5 машин стоимостью примерно 1 миллион рублей.
Вакцинируйтесь, участвуйте и смотрите Москву 24. Информация об акции "Вакцина рулит" – на сайте Москва 24.
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