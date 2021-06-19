На станциях южного участка БКЛ начали облицовку пассажирских зон

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Монтаж декоративных элементов на потолках и путевых стенах начался на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Речь идет о станциях "Зюзино", "Воронцовская" и "Новаторская". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На станции "Воронцовская" началась облицовка путевых стен темно-оранжевыми металлическими панелями и уже завершается монтаж потолка, напоминающего Млечный Путь. Он выполнен из алюминиевых круглых деталей диаметром 25 сантиметров, в которые точечно вмонтированы светильники. За счет множества этих элементов и разноуровневости их расположения пассажиры увидят объем и поток света, который напоминает Галактику", – отметил Бочкарев.
Он добавил, что на потолке станции "Зюзино" появятся объемные кубы, напоминающие пчелиные соты. "Пламенеющий" потолок станет особенностью станции "Новаторская". Его создадут из многослойного стекла трех оттенков оранжевого цвета.
"Конструкция абсолютно безопасна как для будущих пассажиров, так и для служб эксплуатации метрополитена – даже в случае повреждения материал не осыпается, а просто покрывается трещинами, оставаясь на своем месте", – объяснил главный инженер строительной компании–подрядчика по строительству станций южного участка БКЛ Павел Воронин.
Ранее сообщалось, что станцию "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро оформят в стилистике античной мозаичной технологии терраццо.
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