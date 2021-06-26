Андрей Бочкарев: На станции "Терехово" БКЛ метро завершен монтаж эскалаторов

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На станции "Терехово" западного участка Большой кольцевой линии метро полностью завершена установка шести эскалаторов. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Монолитные конструкции станции "Терехово" готовы уже на 99%. Также полностью смонтированы все шесть эскалаторов, идет подготовка к проведению грузовых и обкаточных испытаний", – пояснил он.
Чиновник уточнил, что на данный момент в пассажирских частях станции на 64% завершена укладка гранитного пола, продолжается монтаж потолка и фибробетонных панелей на стенах и колоннах.
Между тем, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что на поверхности станции рабочие приступили к засыпке котлована, площадки постепенно передают под благоустройство, а на одном из подземных пешеходных переходов начали монтировать несущие металлоконструкции павильонов.
Ранее Бочкарев заявил, что тоннель для организации пересадки между открытой станцией "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии и строящейся станцией БКЛ готов на 90%. По его словам, четыре из шести ходков уже пройдены, оставшиеся будут готовы к концу лета.
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