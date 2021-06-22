Тоннель при строительстве пересадки между станциями "Марьина Роща" готов на 90% – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Тоннель для организации пересадки между открытой станцией "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии и строящейся станцией БКЛ метро готов на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Близятся к завершению горнопроходческие работы по сооружению пешеходных коридоров, по которым пассажиры смогут делать пересадку с БКЛ на салатовую ветку. На сегодняшний день четыре из шести ходков пройдены, оставшиеся будут готовы к концу лета", – сказал руководитель ведомства Андрей Бочкарев.
Он объяснил, что пересадочный узел между станциями представляет собой тоннель протяженностью порядка 136 метров, который соединит западный торец станции "Марьина Роща" БКЛ и центральную часть среднего зала станции "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии.
Гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков (компания осуществляет организацию пересадки между одноименными станциями) отметил, что горнопроходческий способ работ выбран из-за непростого расположения строящейся станции БКЛ. Он рассказал, что пешеходные коридоры разрабатываются вручную на отбойных молотках.
В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства обратили внимание на то, что "Марьина Роща" является станцией глубокого заложения, ее строят на глубине 70 метров.
Ранее сообщалось, что перегонные тоннели между будущими станциями "Лианозово" и "Физтех" строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена готовы более чем на 50%. На станциях метро "Лианозово" и "Улица 800-летия Москвы" завершаются земляные и ведутся монолитные работы, а на станции "Физтех" специалисты приступили к устройству ограждающих конструкций котлована станции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: