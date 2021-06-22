Тоннель при строительстве пересадки между станциями "Марьина Роща" готов на 90% – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Тоннель для организации пересадки между открытой станцией "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии и строящейся станцией БКЛ метро готов на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Близятся к завершению горнопроходческие работы по сооружению пешеходных коридоров, по которым пассажиры смогут делать пересадку с БКЛ на салатовую ветку. На сегодняшний день четыре из шести ходков пройдены, оставшиеся будут готовы к концу лета", – сказал руководитель ведомства Андрей Бочкарев.

Он объяснил, что пересадочный узел между станциями представляет собой тоннель протяженностью порядка 136 метров, который соединит западный торец станции "Марьина Роща" БКЛ и центральную часть среднего зала станции "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии.

Гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков (компания осуществляет организацию пересадки между одноименными станциями) отметил, что горнопроходческий способ работ выбран из-за непростого расположения строящейся станции БКЛ. Он рассказал, что пешеходные коридоры разрабатываются вручную на отбойных молотках.

В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства обратили внимание на то, что "Марьина Роща" является станцией глубокого заложения, ее строят на глубине 70 метров.

Ранее сообщалось, что перегонные тоннели между будущими станциями "Лианозово" и "Физтех" строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена готовы более чем на 50%. На станциях метро "Лианозово" и "Улица 800-летия Москвы" завершаются земляные и ведутся монолитные работы, а на станции "Физтех" специалисты приступили к устройству ограждающих конструкций котлована станции.

