Бочкарев: монтаж балок пролетных строений трех мостов завершен на участке СВХ

14:02
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Завершился монтаж балок пролетных строений мостов через реку Лихоборку на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В рамках строительства данного участка СВХ возводятся три моста через реку Лихоборку, а также ведется реконструкция моста через реку Яузу.
Два моста обеспечат движение транспорта по четырем полосам боковых проездов в сторону Алтуфьевского шоссе и в сторону Дмитровского шоссе. Еще на одном мосту организуют движение по шести полосам основного хода – по трем в каждом направлении.
В свою очередь, глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе планируется построить 22,6 километра дорог, в том числе два путепровода, пять эстакад и четыре моста.
Также по поручению Сергея Собянина в рамках проекта реконструируют подземный пешеходный переход вблизи станции метро "Ботанический сад". Там отремонтируют два выхода, построят дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан.
Ранее сообщалось, что работы по строительству Северо-Восточной хорды завершат в 2022 году. В этом году предполагается завершить строительство участка хорды от Открытого до Ярославского шоссе, а уже в следующем году – от Ярославского до Дмитровского шоссе.
Оставшиеся участки трассы являются самыми сложными с точки зрения проектирования и строительства. Общая протяженность хорды – 35 километров, она пройдет от дороги Москва – Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль МЦК до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы.
"Москва сегодня": в столице могут перевыполнить план по строительству дорог в 2021 году
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