Риелторы рассказали, что владельцы столичных квартир готовы предоставить скидку на аренду

Желающие снять квартиру в Москве могут просить скидку 5–10%. Владельцы в данный момент охотно идут на ценовые уступки. Об этом рассказали столичные риелторы.

Ситуация сложилась в пользу арендаторов. Объявлений о сдаче на 80% больше, чем в начала года. Предложение превысило спрос примерно в пять раз. Ставки на аренду пошли вниз.

Больше всего подешевели квартиры в центре – на 23% с февраля. В остальных районах – на 8–15%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.